صور: ناعومي كامبل في المطار بإطلالة غريبة.. والسبب كورونا!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - لطالما عُرفت عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل بكونها محبة للنظافة، وخاصة خلال رحلات سفرها، إذ نشرت العام الماضي مقطع فيديو يعكس طقوسها قبل كل رحلة، والتي تشمل مسح جميع الأسطح القريبة من مقعدها على الطائرة، باستخدام مناديل "ديتول" المضادة للبكتيريا.



ليس أمراً مفاجئاً أن يزيد هوس كامبل بالنظافة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا في مختلف البلاد من حول العالم.





ونشرت كامبل مؤخراً مجموعة صور وهي تصعد على متن طائرة، في مطار لوس أنجلوس الدولي، يوم الثلاثاء، وهي ترتدي ملابس بيضاء، مع قناع للوجه، ونظارات، وقفازات وردية اللون.



وأرفقت عارضة الأزياء العالمية البالغة من العمر 49 عاماً، مجموعة صورها بتعليق: "السلامة أولاً"، متعهدة بنشر فيديو كامل عبر قناتها، على موقع "يوتيوب".