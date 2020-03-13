فيديو: ممثل إيطالي يوثق وفاة شقيقته بكورونا..إيطاليا تخلت عنا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - ضجّت وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام بمقطع فيديو للممثل الإيطالي لوكا فرانزيس، وهو يوثق وفاة شقيقته بفيروس كورونا.

كما أظهر الفيديو هجوم النجم على السلطات الإيطالية، لتجاهل وفاة شقيقته التي تمكث معه في المنزل نفسه، حيث كان يبكي على وفاة شقيقته التي تبلغ من العمر 47 عامًا، والتي فارقت الحياة بعد أن تفشى فيروس كورونا في جسدها، وتجاهلت السلطات الإيطالية علاجها أو نقلها إلى المستشفى.

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والمؤلم في المشهد أن شقيقة لوكا تظهر في الفيديو وهي ممددة على السرير جثة هامدة، وهو يعجز حتى عن دفنها.







وقال النجم في الفيديو :" "هذه أختي ملقاة على السرير، توفيت ولا أعرف ماذا يجب أن أفعل، لا أستطيع أن أقدم لها التقدير الذي تستحقه، السلطات الإيطالية خذلتني".

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وتابع :"من المؤكد أني مصاب بفيروس كورونا الآن، لأنني أجريت لها تنفسا صناعيا عبر فمها لإنقاذها، ولم يهتم أحد لأمري من السلطات، بالرغم من إبلاغي..وحتى طبيبها رفض معاينتها".

وختم حديثه بالقول إنه لم يعثر على منزل للخدمات الجنائزية مستعد لدفن أخته.

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