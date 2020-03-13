هاني رمزي يعلق على سوء الأحوال الجوية بطريقة كوميدية

علق الفنان هاني رمزي على سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد بشكل ساخر، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل

الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب هاني عبر صفحته قائلًا : "على فكرة الحبسة الإجباري دي،

خلتني أتلم أنا ومراتي وولادي، واكتشفت إنهم لطاف قوي".

الجدير بالذكر أن الفنان هاني رمزي شارك في رمضان 2019 ببرنامج "هاني في الألغام" الذي عرض عبر شبكة قنوات "الحياة"