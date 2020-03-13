بسبب الأمطار.. نشوى مصطفى تصاب برباط صليبي

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن إصابتها برباط صليبي عقب انزلاق قدمها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتبت نشوى عبر صفحتها قائلة: "اتزحلقت على السلالم من المية وجالى رباط صليبى، الحمد لله والشكر لله على ما يقدره خير وشر، الخلاصة الإنسان ضعيف أوي،الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم أى مرض".
تابعت: "يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها، يارب الحمد لله على لطفك بينا، مش عارفة إزاي هقدر أقعد أسبوعين من غير حركة يارب هون.. أكتر حاجةمضيقانى إنى أول ما وقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع، ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الأرض وجعت قلبي".
أضافت :"اللي مستغرباله ليه لما وقعت وأنا فى شدة الألم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن، أظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا إحنا الاثنين، المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر أبدًا.. دعواتكم".
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