لسوء الأحوال الجوية.. ساقية عبدالمنعم الصاوي تعلق فعالياتها اليوم

أعلنت ساقية عبدالمنعم الصاوي عن تأجيل فعالياتها، اليوم الجمعة، لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد. وكتبت الصفحة الرسمية للساقية قائلة: "السادة رواد الساقية نعتذر لكم.. مضطرين لتأجيل أحداث الجمعة لسوء الأحوال الجوية". مضطرين لتأجيل أحداث الجمعة لسوء الأحوال الجوية". جدير بالذكر أنه تستعد ساقية الصاوي للمرة الأولى في مسيرتها الثقافية، تستعد لإحياء حفل للفنانة الكبيرة فايزة أحمد، وذلك ضمن فعاليات احتفالات عيد الأم، يوم الخميس 20 مارس، على أن يكون سعر التذكرة الموحد بقيمة 42 جنيهًا، ويتم شراء التذاكر من خلال شباك التذاكر الخاص بالساقية. لإحياء حفل للفنانة الكبيرة فايزة أحمد، وذلك ضمن فعاليات احتفالات عيد الأم، يوم الخميس 20 مارس، على أن يكون سعر التذكرة الموحد بقيمة 42 جنيهًا، ويتم شراء التذاكر من خلال شباك التذاكر الخاص بالساقية.

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