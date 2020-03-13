مايك ماسي يتحدى كورونا بـ "حفلة بالبيجاما"

ميرنا وليد - بيروت - قرر الفنان اللبناني ​مايك ماسي​ المساهمة بحملة "خليك بالبيت" التي أطلقها مجموعة من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين مؤخراً لحثّ اللبنانيين على البقاء في منازلهم للحدّ من إنتشار فيروس ​كورونا​، وذلك على طريقته الخاصة.

إذ أنه وبعد قرار تأجيل حفلاته التي كان من المقرر أن يحييها خلال الشهر المقبل، في داكس و رون ألب في فرنسا، أعلن ماسي إطلاقه لسلسلة حفلات يتم بثّها مباشرة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقد أطلق عليها إسم "حفلة بالبيجاما" ابتدأً من مساء الليلة الجمعة ١٣ اذار/مارس الساعة ٩ ونصف بتوقيت بيروت المحلّي، حيث سيكون بمفرده يغّني ويلعب على آلة البيانو.

كما دعا ماسي كلّ من زملائه الفنانين لمشاركته في هذه المبادرة من خلال حفلات يحيوها مباشرة عبر صحفاتهم الخاصة.

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