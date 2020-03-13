فنانون صدموا العالم بعدد زيجاتهم ..تحية كاريوكا في صدارتهم بـ14 مرة

ميرنا وليد - بيروت - تحظى حياة المشاهير الخاصة بإهتمام كبير من قبل الجمهور إلى جانب حياتهم الفنية، وذلك على الرغم من إتباع أكثر الفنانين سياسة الخصوصية إلى أبعد حدود لإبقاء تفاصيل حياتهم الخاصة بعيدة عن الإعلام.

ولكن وفي ظلّ فضول الجمهور لمعرفة أسرار حياة فنانيهم الخاصة، يلجؤون إلى البحث ومتابعة أدق التفاصيل ولاسيما حياتهم الزوجية، وهنا نستعرض بعض الأسماء التي حفلت حياتهم بعدد كبير من الزيجات.

الفنانة المصرية الراحلة ​تحية كاريوكا​ التي تتربع على صدارة الفنانين الأكثر زواجاً، حيث بلغت الـ14 مرّة، كان أولها في العام 1939 من أنطوان عيسى إبن شقيقة الراقصة الراحلة بديعة مصابني، وتطلقا في العام 1940، لتتزوج في العام نفسه من أغنى أغنياء مصر حينها محمد سلطان باشا، وإستمر هذا الزواج لستة أشهر.

ونذكر أيضاً من أكثر زيجاتها إثارة للجدل، زواجها من ضابط أميركي يدعى "ليفي" أشهر إسلامه وإصطحبها معه إلى أميركا، وإنتهى الزواج أيضاً بالطلاق.

زواجها الخامس كان من الفنان أحمد سالم الذي إنفصل عن زوجته أمينة البارودي للزواج منها. وكانت إحدى زيجاتها أيضاً من الممثل المصري الراحل رشدي أباظة الذي سافرت معه إلى لبنان، وما لبثا أن إنفصلا هناك.

الفنانة المصرية ​نجوى فؤاد​ التي وصلت عدد زيجاتها إلى الـ12 كان أولها من الموسيقي أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الماسية وعازف القانون الشهير، ونذكر منهم أيضاً الفنان المصري أحمد رمزي، المطرب الراحل عماد عبد الحليم الذي ماتزال تصرّ على نفيه.

​الفنانة الراحلة صباح​ حيث وصل عدد زيجاتها إلى الـ9 نذكر منها نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، الامير خالد بن سعود بن عبد العزيز ال سعود ، وعازف الكمان المصري أنور منسي وهو والد ابنتها هويدا.

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كذلك تزوجت من المذيع المصري أحمد فراج، ومن الممثل المصري الراحل رشدي أباظة.

وكان آخر زيجاتها من فادي لبنان حيث قضيا معاً 17 عاماً.

الممثلة المصرية ​سهير رمزي​ التي تزوجت 9 مرات وكان أول زواج لها من الفنان إبراهيم خان الذي عاش معها عاماً كما تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات.

ونذكر من زيجاته أيضاً الممثل المصري فاروق الفيشاوي، وخطوبتها من الممثل المصري عمر الشريف لكنهما لم يتزوجا.

الممثل السوري ​أيمن زيدان​ الذي تزوج ست مرات، الأولتين من خارج الوسط الفني، ليتزوج في المرّة الثالثة من الممثلة السورية نورمان أسعد وتزوجا مرة أخرى بعد سنة واحدة ، ودام زواجه لمدة ثلاث سنوات بعد أن أثمر عن ابنة وحيدة هي جودي، وتزوج أيمن زيدان عام 2007 السيناريستت المصرية نشوى زايد ولا زال الزواج قائما للآن.