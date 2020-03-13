خاص "الفن"- جيني إسبر ترد على رامز الأسود وتهاجمه

ميرنا وليد - بيروت - قلّلت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ من أهمية ما صرّح به زميلها الممثل ​رامز الأسود​، عبر إحدى الإذاعات المحلية، الذي قال إن دخول إسبر مجال التدريب هو كارثة.

وقالت لموقع "الفن": "من الواضح أنه أطلق هذه التصريحات من باب لفت النظر، ولم يترك أحداً إلا ووجه له سهام انتقاده، لدرجة أنه انتقد فنانين كبار وعمالقة أمثال ​دريد لحام​ و​ياسر العظمة​، علماً أنهما أكبر من أي انتقاد، وعلى منتقدهما أن يكون قد قدّم ربع ما قدماه على الأقل.

وأكدت أن مشكلة بعض الناس بشكل عام أنه ينتقدون غيرهم، بدلاً من التفكير بتطوير أنفسهم، ولذلك يبقون في مكانهم يراوحون.

ولفتت إلى أنها خاضت تجربة التدريب بطلب من إحدى الشركات الكبيرة في ​الإمارات​، ولقيت تشجيعاً كبيراً من جميع محيطها، خصوصاً أنها قوبلت بتسجيل عدد كبير من الطلاب، الذي أثنوا على أسلوبها في التدريب، وطلبوا منها الاستمرار بهذه التجربة.

وتابعت إسبر: "لا أعرف لماذا إستفزت هذه التجربة بعض الزملاء، فعوضاً أن ندعم بعضنا البعض، ترانا نشتغل ببعض ونحزن لنجاح غيرنا، وبكل الأحوال سأستمر ولن ألتفت لما يقال".

وختمت: "صحيح أنني لستُ أكاديمية، ولكن هنالك العديد من النجوم الذين لم يدرسوا التمثيل، ورغم ذلك وصلوا إلى كل أرجاء الشرق الأوسط، والحمد لله أنني شاركت في أكثر من مئة مسلسل في ​سوريا​ وخارجها مع كبار المخرجين، مع تمنياتي لكل الزملاء بالتوفيق، حتى من يتحدث عني بالسوء".