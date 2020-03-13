مي العيدان بهجوم حاد على أحمد إبراهيم بعد صورته مع أنغام

ميرنا وليد - بيروت - شنّت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ هجوماً حاداً على الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​، بعد نشر الأخير صور تجمعه بطليقته الفنانة المصرية ​أنغام​، وعلّق معتذراً منها بسبب ما سببه لها من مشاكل بعد إنفصالهما مؤخراً.

وأعادت العيدان نشر الصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول:"أحمد ابراهيم يصالح أنغام بصورة وكاتب لها حقك عليا. أهم شي إن معتبر المتابعين أخلاقهم إهم كلاب. يالله عموماً السفيه يشتم الباشا".

وكان علّق إبراهيم على الصورة قائلاً لأنغام:"حقك عليا انا يا ست الستات... تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاب سيبك منهم".

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