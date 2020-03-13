ميرنا وليد - بيروت - للمرة الثالثة قد يتمّ تأجيل حفل زفاف ​الأميرة بياتريس​ حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، على خطيبها رجل الأعمال الإيطالي إدواردو كابيلي موزي، وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقال مصدر مقرّب من العائلة لصحيفة "تيليغراف" أن حفل زفاف ابنة الأمير أندرو الذي سينتهي بحفل استقبال تستضيفه جدتها الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام سيعاني من جديد.

ويذكر أن حفل الزفاف كان أجل سابقاً مرتين، الأولى بسبب الجدل الذي أثير بعد إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليهما عن مهامهما الملكية، والثانية بسبب فضيحة الأمير أندرو والد الأمير بياتريس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفل زفاف الأميرة بياتريس قد يؤجل للمرة الثالثة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.