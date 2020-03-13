هذه بديلة وائل كفوري لغناء تتر "أولاد آدم" في رمضان 2020

تعثّر التفاوض مع الفنان وائل كفوري لغناء تتر مسلسل "أولاد آدم" كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، وإنتاج "إيغل فيلمز" الذي سيعرض في شهر رمضان 2020 ويجمع ماغي بوغصن ومكسيم خليل ودانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب.

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عبير نعمة

وبعد اعتذار وائل، اتفقت الشركة مع الفنانة عبير نعمة لتغني التتر. ولفتت المغنية اللبنانية إلى أنها وافقت على تلك الخطوة وستسجّل الاغنية قريباً.

يذكر أن تعثّر الاتفاق مع وائل جاء بسبب وجوده في الولايات المتحدة الاميركية منذ أشهر، بعد ارتباطه بسيدة لبنانية مقيمة هناك.