مالا تعرفه عن احمد ابو هشيمة؟

أثار إعلان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة جدلا كبيرا على السوشال ميديا خلال الساعات الكاضية عقب نشره صورة ليده تحتضن يد أخرى قيل أنها يد الفنانة ياسمين صبري فمن هو أبو هشيمة الذي تصدر قائمة الاكثر رواجا خلال الساعات الماضة..

هو أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز هو أحد رجال الأعمال المصريين، وُلِد أحمد أبو هشيمة بمحافظة القاهرة وعاش في حي الوايلي؛ بدأ ممارسة كرة القدم والانضمام لمنتخب الناشئين ولكن تركها سريعًا لإصابته بالرباط الصليبي، والده كان ضابط شرطة، ووالدته السيدة ليلى تهتم بالأعمال الخيرية، عاش أبو هشيمة في حي الكوربة بضاحية مصر الجديد.

عمل في مجال الانتاج الفني وشارك في انتاج الكثير من الاعمال الفنية عرضت في شهر رمضان الماضي.

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حصد أبو هشيمة العديد من التكريمات والجوائز نظرًا لجهوده ونشاطه في مختلف المجالات، ومن ضمن الجوائز التي حصل عليها:

درع الجمهورية من درع الجمهورية في يناير 2013تقديرًا لدوره في خدمة الصناعة وكنموذج للعطاء والتفاني في خدمة مصر

جائزة أصغر مدير تنفيذي بالشرق الأوسط من Arabian Business في سبتمبر 2013 والتي حصل عليها بعمر 38 فقط

أفضل رؤية اقتصادية بالوطن العربي عن مشروع الحلم في مارس 2014

تزوج رجل الأعمال المصري من سيدة من خارج الوسط الفني وأنجب منها ثم انفصل عنها عقب زواجه من الفنانة هيفاء وهبي قبل أن ينفصلا أيضًا.

بعدها ترددت شائعات ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري فهل بالفعل تمت خطبتهما أم لا خصوصُا وأن أي منهما لم يؤكد الأمر أو ينفه حتى الآن.