فن ومشاهير

حقيقة زواج ياسمين صبري من احمد ابو هشيمة بعد انتشار هذه الصورة

0 نشر
mai.ali 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تصدرت الفنانة ياسمين صبري قائمة الأكثر رواجا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر ابو هشيمة صورة ليده وهي تحتضن يد سيدة وكتب عليها حبي وأكد البعض انها صورة يد ياسمين صبري خصوصا مع تشابه المجوهرات التي ظهرت في الصورة مع مجوهرات ارتدتها ياسمين صبري في صورة سابقة.

وكانت ياسمين صبري قد نشرت خلال الايام الاخيرة مقطعًا مصورًا أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تتزيّن بخاتم ثمين جدا ، ارتدته في يدها اليمنى مما جعل البعض يتساءل عن حقيقة خطوبتها وترددت العديد من الشائعات منها خطوبتها سرا لرجل أعمال مصري شهير .

 

 

Advertisements

 

 

البعض حاول معرفة سرّ المجوهرات التي تزينت بها ياسمين في هذا الفيديو الشهير، لتأتي الحقيقة من خلال بيان صحفي كشف أن :

الخاتم من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصًا لصبري، أمّا قيمته فتفوق ال ٢٠٠ ألف دولار.

وان الاسوارة من الذهب الأبيض الثمين، مزيّنة بأرقى أحجار الالماس من نوع ال Baguette بعيار ٥ قيراط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة زواج ياسمين صبري من احمد ابو هشيمة بعد انتشار هذه الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا