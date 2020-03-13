حقيقة زواج ياسمين صبري من احمد ابو هشيمة بعد انتشار هذه الصورة

تصدرت الفنانة ياسمين صبري قائمة الأكثر رواجا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر ابو هشيمة صورة ليده وهي تحتضن يد سيدة وكتب عليها حبي وأكد البعض انها صورة يد ياسمين صبري خصوصا مع تشابه المجوهرات التي ظهرت في الصورة مع مجوهرات ارتدتها ياسمين صبري في صورة سابقة.

وكانت ياسمين صبري قد نشرت خلال الايام الاخيرة مقطعًا مصورًا أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تتزيّن بخاتم ثمين جدا ، ارتدته في يدها اليمنى مما جعل البعض يتساءل عن حقيقة خطوبتها وترددت العديد من الشائعات منها خطوبتها سرا لرجل أعمال مصري شهير .

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البعض حاول معرفة سرّ المجوهرات التي تزينت بها ياسمين في هذا الفيديو الشهير، لتأتي الحقيقة من خلال بيان صحفي كشف أن :

الخاتم من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصًا لصبري، أمّا قيمته فتفوق ال ٢٠٠ ألف دولار.

وان الاسوارة من الذهب الأبيض الثمين، مزيّنة بأرقى أحجار الالماس من نوع ال Baguette بعيار ٥ قيراط.