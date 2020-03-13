بالصور: خطوبة أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري



أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الشائعات التي تحدثت عن علاقة تربطه بالممثلة ياسمين صبري، اذ قام بنشر صورة عبر انستا ستوري، ليده تحتضن يد ياسمين.

وبدا واضحا أن الطرفين تعمدا الاعتراف بعلاقتهما بشكل تدريجي، إذ ظهر أبو هشيمة على عدسات نظارات ياسمين الشمسية خلال رحلة تزلج، كما عادت ياسمين ونشرت صورة لها وهي ترتدي خاتما بقيمة ٢٠٠ ألف دولار وارسل مكتب إعلامي خبرا عن الخاتم وسعره متسائلا عن سره، قبل أن ينشر ابو هشيمة صورة ليده تحتضن يد ياسمين وهي ترتدي الخاتم. Advertisements خاتم ياسمين صبري

يذكر أنه سبق لياسمين ان تزوجت مرة، بينما تزوج احمد مرتين إحداها من الفنانة هيفاء وهبي.

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