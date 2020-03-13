بسمة وهبة تتهم أنغام بالأنانية وتهدّد بفضح مغامرة لها ستخرب عائلة جديدة

شنت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "كل يوم" بقناة ONE ، هجومًا حادًا على مطربة مصرية دون أن تسميها، ووصفتها بالأنانية.

وقالت بسمة إنّ هذه الفنانة تستهتر بمشاعر أزواجها ولا تمانع في دفع أبناء أزواجها ثمن نزواتها التي تنتهي سريعاً.

ولمّحت إلى وجود "مغامرة جديدة" ستتسبب في خراب بيت جديد، وهددت صراحة بكشف اسمها، إلا أنّ المشاهدين استنتجوا أن بسمة تتحدّث عن أنغام التي انفصلت قبل أيام عن زوجها أحمد ابراهيم بعد أن تسبب في طلاقه من زوجته.

وأعادت بسمة نشر المقطع عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام وقالت: إنها مطربة بقدر نجاحها الكبير لديها أزمات ومشاكل؛ والسبب الرئيسي في ذلك أنانيتها، مؤكدة أن المقربين منها عانوا كثيرًا من أنانيتها.



وأضافت: تقع في نفس الأزمة العاطفية وبالتحديد استهتارها بالمشاعر والزواج السريع والذي أيضا ينتهي بسرعة ويسبب صدمة لجمهورها.

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وقالت بسمة: في كل مرة أيضا يكون هناك طرف ثالث يدفع الثمن أطفال وزوجة ثانية تدفع ثمن نزواتها وزيجاتها المتسرعة.

وألمحت بسمة لوجود علاقة حب جديدة في حياة الفنانة وقالت: ستتسبب في خراب بيت جديد.

وهددت بسمة بالكشف عن اسم المطربة صراحة في تعليقها على الفيديو بقولها: بسمه وهبة تفتح النار على مطربة شهيرة بسبب نزواتها وأنانيتها وزيجاتها السريعة وتهددها على الهواء هقول اسمك المرة الجاية.. يا ترى الكلام على مين؟

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