كتب امير فتحي في الجمعة 13 مارس 2020 03:53 مساءً - شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب بعض النصائح مع متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس “كورونا المستجد”.
وقالت الخشاب في الفيديو “بلاش نأكل حاجات متلجة ولا أكل بايت، كورونا بيفضل عالايد 10 دقايق، فلازم نغسل أيدينا كل شوية، وبيفضل عالاقمشة 9 ساعات، فلازم نغسل الملابس كويس جدًا ونعرضها للشمس”.
علقت الخشاب على الفيديو قائلة: “شوية نصائح مني ليكم حبايبي وربنا يحمينا كلنا، ومفيش داعي نخاف من الكورونا أهم حاجة الوقاية وإن شاء الله فترة وتعدي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سمية الخشاب تنصح بالابتعاد عن الاكل المثلج والبايت للوقاية من الكورونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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