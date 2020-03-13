بريانكا شوبرا تدعو متابعيها للرجوع للناماستي لتجنب انتقال كورونا!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 مارس 2020 03:53 مساءً - دعت النجمة الهندية بيريانكا شوبرا متابعيها إلى الابتعاد عن المصافحة بالأيدى لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا، مطالبة بالرجوع إلى المصافحة الهندية التقليدية المعروفة باسم “ناماستي”.
وقد نشرت بريانكا شوبرا فيديو لمجموعة صور لها تقوم بأداء الناماستي وعلقت كاتبة “الأمر كله يتعلق بـ(ناماستى) طريقة قديمة لكنها الأفضل لتحية الناس فى ظل ما يمر به العالم، يرجى من الجميع البقاء فى أمان”.
وتعرضت النجمة الهندية للهجوم مؤخراً عندما رفضت مصافحة أحد جماهيرها خوفاً من فيروس كورونا، أثناء حضورها حفل مهرجان “هولى” فى الهند بصحبة زوجها المطرب الأمريكى نيك جوناس.
يذكر أن الناماستي، والتي تعني حرفيا “انحني لك”, هي إحدي صور التحية في الثقافة الهندية، ويشيع استخدامها في الهند ونيبال، وتستخدم كتحية عند اللقاء والوداع.
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