هكذا هنأت اخلاص جنيفان زوجها صابر الرباعي بعيد ميلاده

كتب امير فتحي في الجمعة 13 مارس 2020 03:53 مساءً - حرصت إخلاص جنيفان على توجيه رسالة الى زوجها الفنان صابر الرباعي احتفالا بعيد ميلاده الـ53 الذي يوافق اليوم الجمعة‘ إذ إنه من مواليد 13 مارس 1967.

ونشرت إخلاص جنيفان، صورة تجمعها مع زوجها، عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “كل عام وأنت لقلبي مصدر الفرح.. عيد ميلاد سعيد يا غالي، ربي يحفظك لنا”.