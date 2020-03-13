قرار مفاجىء في الكويت بإيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 13 مارس 2020 03:53 مساءً - أ ش أ – أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية قرارا مفاجئا اليوم، بإلغاء صلاة الجمعة؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وأدى قرار الأوقاف المفاجىء إلى اضطراب في عدد من المساجد، التي كانت بدأت بالفعل في خطبة الصلاة، مما دفع مسؤولي وزارة الداخلية الكويتية، المكلفين بحراسة المساجد، إلى لفت نظر الأئمة إلى قرار منع الصلاة.

وقام عدد من المساجد فعليا بوقف الصلاة، فيما قام البعض الآخر بقطع الخطبة وأداء الصلاة بشكل عاجل.

كانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، قد اجتمعت أمس، وأصدرت الفتوى رقم 18/ 20، والتي نصت على أنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهراً في منازلهم.