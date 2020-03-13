اول صورة لـ توم هانكس وزوجته من الحجر الصحي

كتب امير فتحي في الجمعة 13 مارس 2020 03:53 مساءً - وجه الفنان الأمريكي توم هانكس رسالة إلى جمهوره خلال تواجده في الحجر الصحي في أستراليا.

ونشر هانكس صورة له مع زوجته المغنية ريتا ويلسون، عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا:”مرحبا يا رفاق، أريد أن أشكر أنا وريتا الجميع هنا، الذين يعتنون بنا جيدا، لدينا فيروس كورونا ونحن في عزله كي لا ننشره لأي شخص، هناك أشياء كثيرة يمكننا القيام بها للتغلب على ذلك باتباع نصائح الخبراء والعناية بأنفسنا وببعضنا البعض”.