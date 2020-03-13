شاهد.. جيني اسبر ترقص مع ابنتها “نوسا”

كتب امير فتحي في الجمعة 13 مارس 2020 03:53 مساءً - شاركت الفنانة السورية جيني اسبر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لها ولابنتها نوسا.
وظهرت جيني اسبر في الفيديو وهي ترقص مع ابنتها على انغام اغنية اجنبية في المدينة الرياضية في اللاذقية وعلقت كاتبة: “صباح النشاط مني ومن نوسا”.
يذكر ان ساندي، او نوسا، هي الابنة الوحيدة لـ جيني اسبر من زوجها المنتج “عماد محسن ضحيه” والذي انفصلت عنه عام 2015.
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