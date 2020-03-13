بالصور- أضرار في منزل ميريام فارس بسبب العاصفة

تسببت العاصفة التي ضربت لبنان بأضرار كبيرة في منزل الفنانة ميريام فارس. فقد أدت الرياح الى تحطيم واجهات زجاجية وسقوط واجهات حديدية واقتلاع عدد من الاشجار.

ونشرت “فارس” بعض الصور للأضرار التي أصابت منزلها جراء العاصفة وذلك عبر حسابها على انستغرام. متمنية من الله ان يحمي الجميع ولبنان.

وطمأنت ميريام محبيها الى أنها بخير هي وعائلتها، شاكرة الجميع على دعواتهم لها ولعائلتها بالسلامة.

من جهة أخرى، تم إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن تحييه ميريام فارس ضمن فعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٠ في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية في جدة وذلك حفاظاً على سلامتها وسلامة المواطنين وضمن الإجراءات الإحترازية التي يتم أخذها جراء إنتشار فيروس كورونا.