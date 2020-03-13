بسمة وهبة تهاجم مطربة شهيرة

كثيراً ما تثير الإعلامية بسمة وهبة الجدل في برنامجها "كل يوم" والذي استحدثت فيه فقرة جديدة بعنوان "شكة دبوس"، حيث تنتقد خلالها تصرفات بعض الفنانين، دون أن تذكر أسماءهم.

وفي إحدى حلقات برنامجها هاجمت بسمة وهبة مطربة شهيرة، قالت عنها إن مشوارها كبير وكما كان مليئاً بالأغنيات الجيدة كان مليئاً بالأزمات، وسر هذه الأزمات هو الأنانية، والمقربون منها عانوا من هذه الأنانية.

وأضافت، أنها في كل مرة تحقق نجاحاً جديداً يقول الجمهور إنها مسنودة على نجاحها وستحافظ على مشوارها من دون مشاكل، لكن كل فترة تقع في نفس القصة، قصة الاستهتار بالمشاعر والعلاقات السريعة، وكل مرة زواجة سريعة تبدأ بسرعة وصدمة لجمهورها؛ وتنتهي بنفس السرعة والصدمة، وفي كل مرة هناك طرف ثالث، بيت وزوجة وأطفال يدفعون الثمن.

وتابعت في هجومها قائلة: "أنه في الجلسات الخاصة يتمنى الجميع أن تطبق كلمات أغانيها ونصائحها للعشاق، لكن هذا لا يحدث".

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واختتمت كلامها بأنها توجه لها شكة الدبوس، لأن الكلام عن نهاية قصة صدمت جمهورها، يأتي معه كلام عن بداية قصة جديدة ستشكل صدمة ووجعاً أكبر.

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