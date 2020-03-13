أحمد سعد يسخر من "منخفض التنين" بملابس غطس

أجبرت حالة الطقس السيئة التي تعيشها مصر هذه الأيام، بسبب عاصفة منخفض التنين، التي بدأت أمس (الخميس)، في أغلب أنحاء الجمهورية، عدداً كبير من النجوم للتعليق عليها.

وكان من بين الفنانين الذين سخروا من غزارة الأمطار التي تسقط على انحاء متفرقة من البلاد الفنان أحمد سعد، الذي نشر عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، صورة له وهو يرتدي ملابس غطس كاملة، وعلق عليها ساخرًا، بقوله: "أنا نازل عندي شغل، ادعولي الأكسجين يكفي عشان رايح الهرم".

وتلقى أحمد تعليقات من العديد من متابعيه حملت الطرافة والسخرية حيث علق أحد متابعي بقوله: "هتعمل إيه يا أحمد طالع فوق السطح تشيل المية"، وعلق آخر بقوله: "أنت دماغ"، فيما قالت متابعة ثالثة: "استهدى بالله خايفين عليك".

على صعيد آخر، أعلن سعد مؤخرًا، عن تعاونه في عمل فني جديد مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وأكد أنه التزم فيه بما أقرته نقابة الموسيقيين من قواعد لغناء المهرجانات.

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