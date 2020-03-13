شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم منى فاروق

فوجئت الفنانة منى فاروق بهجوم حاد عليها من شقيق ياسمين عبد العزيز بسبب تعليقها على أزمته مع شقيقته.

ونشر وائل عبد العزيز عبر حسابه على "فيسبوك" صورته مع منى، وكتب ليذكرها أنه كان من أوائل الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبها وقت الأزمة الشهيرة التي مرت بها.

ثم وجه لها سؤالاً عن أنها كانت تهدد بالانتحار قبل أيام، لكن فجأة بدأت تتحدث وتتدخل في أزمته مع شقيقته، فقط حتى تستغل "الترند"، مختتما كلامه بقوله: "حسبنا الله ونعم الوكيل، غدا لناظره قريب".

وكانت أزمة كبيرة اشتعلت بين الفنان وائل عبد العزيز وشقيقته ياسمين عبد العزيز بعدما وجه لها انتقادات قاسية عبر السوشيال ميديا، بسبب ما تردد من شائعات حول ارتباطها بالفنان أحمد ‏العوضي، كاتبا: "هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي ‏لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا".‏

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