محمد رمضان يواجه كورونا بقناع ذهبي

أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة جديدة من الجدل بسبب فيديو نشره مؤخراً على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهر فيه وهو يقود سيارته واضعاً على وجهه قناعاً باللون الذهبي مع نظارات بتصميم غريب. وانطلقت على إثر هذا موجة واسعة من التعليقات ودعا بعض المتابعين الفنان الى مواصلة استفزاز منتقديه فيما أشار آخرون إلى أنه يبالغ في ذلك. وسأله بعضهم عما إذا كان يضع القناع من أجل حماية نفسه من الإصابة بكورونا. وحقق المقطع ما يزيد على 319 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن النجم أعلن مؤخراً تراجعه عن مهاجمة الفنان باسم سمرة بعد تراشق كلامي بينهما على إثر فيديو تبادله الناشطون وأظهر قيام الاخير بدفعه في إحدى المناسبات.

وقال في أحد اللقاءات: "باسم أخويا وحبيبي ومش مستاهلة تحدي ومعندناش وقت. لو فاضي هعمل كدا"، علماً أنه قال في وقت سابق تعليقاً على المقطع: "لو كان في وعيه كانت ايدي الشمال جاهزة".

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وهذا ما دفع السمرة إلى الرد حيث علق عبر أحد البرامج التلفزيونية: "أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس ولكن أدعوه لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل".

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