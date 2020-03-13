فهرية ايفجن تتعرض للتنمر وتوصف بالقبيحة

فاجأت الممثلة التركية فهرية إيفجن متابعي حسابها على "إنستغرام" بنشر صورة جديدة لها أثارت الجدل في أوساط المتابعين.

وظهرت فيها بشعر مسرح ومشدود إلى أعلى وهو ما كشف كامل مساحة جبينها والفراغات في مقدمة شعرها. ورغم أن الصورة حازت أكثر من 585 ألف إعجاب وأن العديد من المتابعين أثنوا على جمال إطلالتها، إلا أن بعضهم توجهوا إليها بالانتقادات اللاذعة التي وصلت إلى حد السخرية والتنمر القاسيين.

ومما جاء في التعليقات: "هذه ليست أنت، صورة سيئة للغاية" و"صورة غريبة" و"صورة صادمة لماذا نشرتها؟" و"اسوأ صورة" و"قبيحة" و"صلعاء".

فاجأت الممثلة التركية فهرية إيفجن متابعي حسابها على "إنستغرام" بنشر صورة جديدة لها أثارت الجدل في أوساط المتابعين.

وظهرت فيها بشعر مسرح ومشدود إلى أعلى وهو ما كشف كامل مساحة جبينها والفراغات في مقدمة شعرها. ورغم أن الصورة حازت أكثر من 585 ألف إعجاب وأن العديد من المتابعين أثنوا على جمال إطلالتها، إلا أن بعضهم توجهوا إليها بالانتقادات اللاذعة التي وصلت إلى حد السخرية والتنمر القاسيين.

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ومما جاء في التعليقات: "هذه ليست أنت، صورة سيئة للغاية" و"صورة غريبة" و"صورة صادمة لماذا نشرتها؟" و"اسوأ صورة" و"قبيحة" و"صلعاء".

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