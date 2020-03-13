زوجة صابر الرباعي تهنئه بميلاده بطريقة رومنسية 13 مارس 2020 1 / 1 حرصت إخلاص، زوجة الفنان صابر الرباعي، على الاحتفال بيوم ميلاده مع متابعيها. ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لهما معاً وهما يمضيان أوقاتاً ممتعة في أحد المنتجعا

حرصت إخلاص، زوجة الفنان صابر الرباعي، على الاحتفال بيوم ميلاده مع متابعيها. ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لهما معاً وهما يمضيان أوقاتاً ممتعة في أحد المنتجعات الشتوية.

وأرفقت الصورة بالتعليق: "كل عام وأنت لقلبي مصدر الفرح. عيد ميلاد سعيد يا غالي ربي يحفظك لنا". وفي موازاة ذلك أطلق الفنان، من خلال حسابه على "تويتر" الإعلان التشويقي لفيديو الكليب الجديد الذي أطلقه لأغنية "ليلة من العمر".

ويشار إلى أن الفنان لفت الأنظار في وقت سابق بتعليقه على إقفال الحرم المكي من أجل القيام بأعمال التعقيم تلافياً لتزايد انتشار فيروس كورونا. ونشر صورة لصحن الطواف مع التعليق: "صورة من الحرم المكي شعرت من خلالها بالحزن الشديدوالتعجب من زمن مُنعنا فيه من زيارة بيت الله الحرام مُكرهين بسبب وباء لم نجد مضاداً له، اللهم ارفع غضبك عناو اعفُ عنا وقنا الأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن واكتب لنا السلامة من كل شر يا عزيز يا غفار انت القادر و المقتدر".

ويذكر أن إخلاص هي زوجته الثانية وهو أعلن ارتباطه بها في العام 2013 ولهما ولدان هما جو هادي وأمير، علماً أنه انفصل عن زوجته الأولى سلمية الفقيه في العام نفسه بعدما أنجبا إسلام وصفاء.

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