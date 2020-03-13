خاص- داليدا خليل مُعّنفة على يد باسم مغنية

تداول جمهور مسلسل “سرّ” على مواقع التواصل أحد المشاهد من العمل الذي يحقق نجاحاً كبيراً، ويضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو وغيرهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.

المشهد، الذي كان قد عُرض مؤخراً، عبارة عن اقتحام النقيب جاد حرب (باسم مغنية) لمنزل “تالين” (داليدا خليل) وتعرضها للعنف الشديد على يديه خاصة بعدما تعرضت الدورية التي كان يقودها “مغنية” الى كمين حيث سقط شهيداً من القوى الامنية التي وجهت التهمة الى تالين بعد ان أبلغ “باسم مغنية” الشرطة انه تلقى اتصالاً تحذيرياً منها تشير فيه ان دورية قوى الأمن ستتعرض لكمين من عصابة مسلحة لتحرير تاجر مخدرات خطير جداً كان يتم نقله.

عن هذا المشهد القوي الذي صورته داليدا بكل احترافية مع باسم، أكدت في دردشة معنا أن هذا المشهد من أقسى المشاهد التي صورتها. وتابعت كاشفة ان الحلقات المقبلة ستشهد على مفاجأة جميلة ومشاهد غير متوقعة. كما أن نهاية المسلسل لن تخطر على بال أحد.

نذكر ان داليدا خليل عادت الى بيروت بعدما تواجدت في دبي منذ عدة أيام حيث أجرت سلسلة من اللقاءات الاعلامية للحديث عن نجاح المسلسل الكبير ودور “تالين”.