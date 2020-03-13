ستيف بركات يهدي وطنه الأم نشيد مئوية لبنان الكبير

يزور الفنان اللبناني العالمي، المؤلف الموسيقي وعازف البيانو المعروف ستيف بركات بلده الأم لبنان بهدف تحضير نشيد خاص للإحتفاء بالذكرى المئوية للبنان الكبير بعنوان “Motherland”.

يقول ستيف بركات: “استوحيت هذه التحية الموسيقية من طبيعة لبنان الخلابة وشعبه المميز المقيم والمنتشر في كافة أنحاء العالم. والآن حان الوقت للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية وأن أقدم نشيد “Motherland” كعربون تقدير لأسلافي الذين زرعوا في داخلي شغف وحب الحياة والموسيقى.” وأنهى: “أتمنى من كل قلبي أن يكون هذا النشيد بمثابة رسالة سلام وأمل.”

وسيشارك في “Motherland” عدد من الفنانين اللبنانيين المعروفين من ضمنهم روني برّاك (آلات نقر) ووسام عبد النور (عود) وجوزيف كرم (ناي).

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سيضّم هذا النشيد أيضاً أوركسترا براغ الفيلهرمونية بقيادة المايسترو البريطاني Nic Rain (John Barry, Hans Zimmer) والتي تعاونت مع مجموعة من الفنانين اللبنانيين أمثال جوليا بطرس. أما التسجيل فسيتم مع الفائز بجائزة “الغرامي” مهندس الصوت Jan Holzner (Adele, Toni Braxton).

سيتولى بدري مجاعص مخرج (Stars on Board) إخراج فيديو كليب النشيد، وسيبرز هذا العمل الجمال الساحر لطبيعة لبنان. كما سيلقي الضوء على حب الحياة والانفتاح الثقافي الذي يتحلى بهما الشعب اللبناني. أما إطلاق “Motherland” فسيتم قريباً على جميع المنصات الإلكترونية العالمية .

يذكر أن ستيف بركات جذوره لبنانية، ولد وترعرع في كندا، وقد قام بزيارة لبنان مرات عدة أهمها حين كان يشغل منصب سفير كندا لدى “اليونسف” حيث التقى الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري، وقدم له نشيد الـ Unicef العالمي وهو عمل فنيّ كان له الشرف بتأليفه خصيصاً لمناسبة الذكرى العشرين لمؤتمر حقوق الطفل.