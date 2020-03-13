وائل كفوري إتخذ القرار “لأن الظروف اقوى”

بعدما كان من المقرر ان يحيي النجم اللبناني وائل كفوري حفلاً فنياً في 22 آذار الحالي في لندن، تم تاجيل الحفل الى موعد غير محدد وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن إدي غانم، مدير أعمال وائل كفوري، الخبر على حسابه على انستغرام. وكتب: “لأن الظروف اقوى منا مرات تم تأجيل حفل وائل كفوري المقرر بـ 22 آذار لموعد غير محدد بسبب فيروس كورونا على أمل اللقاء قريباً”.

لا بد من الإشارة الى ان فعاليات فنية كثيرة تم تأجيلها حول العالم بسبب فيروس كورونا الذي يضرب أكثر من 100 دولة، وقد اتخذت كل الدول قرارات بوقف النشاطات الفنية والاجتماعية والثقافية والرياضية وكل ما يتعلق بالتجمعات وذلك تفادياً لانتقال عدوى فيروس كورونا وانتشارها أكثر بين الناس.

نذكر ان “كفوري” يعمل على ألبومه الجديد انتاج شركة روتانا ولكن لم يتم تحديد موعداً لطرحه. وكان قد طرح قبل عام ثلاث أغنيات متتالية وهي “أخذت القرار”، “ولاد الحرام”، و “استشبهت فيكي”.