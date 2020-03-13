أحمد أبو هشيمة.. هل هو فتى أحلام ياسمين صبري حسب تصريحاتها السابقة؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ساعات قليلة، من خطوبة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على الفنانة المصرية ياسمين صبري، والذي نشر صورة عبر ستوري "إنستغرام" وضع فيها يده على يدها، قارن المتابعون المواصفات التي حددتها ياسمين لفتى أحلامها أثناء ظهورها في أحد اللقاءات التلفزيونية.

جاءت المواصفات التي تحدثت عنها ياسمين صبري لفتى أحلامها، مطابقة بشكل كبير لأبو هشيمة، حيث قالت الفنانة في مواصفاتها إنها تريده: "طويل، لونه قمحي، جسمه رياضي، شعره ناعم، أفكاره متفتحة، هادئ، حاصل على مؤهل عالي، شخصية قوية مقتدر ماديا".

ويمتاز أحمد أبو هشيمة بالجسد الرياضي الطويل، حيث يحرص على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وهو ما يتضح من خلال الصور التي دائما ما ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع نجوم الكرة والرياضة في مصر.

كما أنه يعتبر من أشهر رجال الأعمال في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك العديد من الاستثمارات داخل مصر وخارجها، وهو ما يجعله مقتدرا ماديا، وهي إحدى الصفات التي حددتها ياسمين صبري في فتى أحلامها.

وكانت "فوشيا" تواصلت مع مصدر مقرب من أحمد أبو هشيمة، والذي أكد في تصريحات خاصة أن الخطوبة تمت رسميا خلال الساعات الماضية في إحدى الأماكن الخاصة والمغلقة، واقتصر الحضور على أسرة الثنائي ياسمين وأحمد وعدد قليل للغاية من المقربين منهما.

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وأوضح المصدر أن أبو هشيمة بالفعل قدم "خاتم" ألماس في حفل الخطوبة، منوها إلى أن حفل الزفاف سيتم في الصيف المقبل في إحدى الفنادق الكبرى، وأثار "خاتم" ياسمين صبري الذي نشرته في مقطع فيديو قبل أيام على حسابها في موقع "إنستغرام"، وأعاد نشره أحمد أبو هشيمة أنباء خطوبتهما قبل أن تتوصل فوشيا للتأكيد.

ياسمين تزوجت عام 2012 من طبيب يملك أحد أكبر المستشفيات في مصر، وذلك قبل دخولها عالم الفن والتمثيل، لكنها انفصلت عنه بعد نحو 5 أعوام، وتحديدا في عام 2017 بعد أن نشب خلاف بينهما.

أما أحمد أبو هشيمة، فكان تعرض هو الآخر لسلسلة من الإشاعات والأخبار، خاصة بعد طلاقه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وآخر تلك الأخبار كان أثره مدويا، إذ انتشرت له عدة فيديوهات "خادشة" وهو يحادث إحدى الفتيات عبر خاصية الفيديو، بكلام بذيء وحركات خارجة، كما أهان عددا من النجمات العربيات وادعى إقامة علاقات مع عدد كبير منهن.