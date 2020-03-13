أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري.. قصة حب بدأت في مصر وتوطدت في لندن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة قصة حب قوية مع الفنانة المصرية ياسمين صبري، إلى أن وصلت ذروتها حتى تم خطوبتهما بشكل رسمي.

وكشفت مصادر خاصة لـ"فوشيا"، تفاصيل قصة الحب التي عاشها الثنائي، والتي بدأت قبل نحو عام في العاصمة المصرية القاهرة، وتوطدت في العاصمة البريطانية لندن مؤخرًا، إلى أن تم تتويجها.

وأضافت المصادر أن الارتباط بين أحمد أبوهشيمة والفنانة ياسمين صبرى، جاء بعد محاولات استمرت لأكثر من عام كامل بدأت من جانب أحمد أبو هشيمة، إلى أن جاءت الاستجابة من جانب ياسمين صبري قبل قرابة 3 أشهر وتم التعارف بينهما حيث بدأت قصة الحب.

وبحسب المصادر فقد اختارت ياسمين صبري أن تدرس شخصية أحمد أبو هشيمة وتقابلا عدة مرات بدأت في القاهرة ثم لندن التي سافرا لها سويًا وكانت المقابلات هناك تستمر بشكل أكبر خاصًة أن كلاهما يمتلك محل إقامة هناك.

وأضافت المصادر أن اتخاذ قرار الخطوبة رسميًا بدأ من العاصمة البريطانية حيث وافقت ياسمين على الخطوبة هناك وتم شراء الخاتم الألماس من إحدى محلات المجوهرات، مبينًة أن الإعلان عن الزواج سيتم رسميًا خلال الأشهر المقبلة.

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وكانت ياسمين صبري قد حدّدت مواصفات فتى أحلامها في لقاء متلفز لها، حيث قالت إنها تفضّل الارتباط برجل "طويل وبدون شنب أو كرش ويكون رياضي وأسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".

واشترطت ياسمين صبري أن يكون زوجها المستقبلي "هادئ الطباع ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساس وألا يكون نحنوح وملزق"، منوهًة أنها تفضل الرجل البيتوتي المعتمد على نفسه صاحب القرار وليس السلبي وأن يكون لديه طموح ويصرف عليها وليس العكس وأن يكون محدود ماديًا وليس غنيًا.

يُذكر أن ياسمين صبري، تواصل تصوير أحداث مسلسلها الرمصاني "فرصة تانية"، والذي تخوض من خلاله ثاني بطولاتها التليفزيونية، ويشاركها بطولته كل من آيتن عامر ودياب وهبة مجدي وأحمد مجدي وإدوارد ومحمود البزاوي وهبة عبد الغني ونهال عنبر وغيرهم وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي.