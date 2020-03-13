توم هانكس وزوجته في أول ظهور لهما من غرفة عزل كورونا.. ماذا قالا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر نجم هوليوود توم هانكس عن امتنانه لجمهوره الكبير، بعد دعوات الشفاء التي تلقاها والدعم الكبير عقب تأكيد إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون.

قام هانكس وزوجته ريتا ويلسون بتحديث أخبار الإصابة من أجل طمأنة القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي انزعجت بشدة لسماع تلك الأنباء.

ونشر النجم الأمريكي صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام، ليُطمئن جمهوره من داخل غرفة الحجر الصحي قائلًا "مرحبًا أصدقائي، أريد أنا وريتا ويلسون أن نشكر الجميع هنا في أستراليا على ما تلقيناه من اهتمام ورعاية صحية، والذين عاملونا بشكل جيد واهتموا بنا بشكل كبير، لدينا كورونا Covid-19 ونحن في عزلة كي لا ننشره".

وفي رسالتهما على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الزوجان أنهما يعيشان هذه الفترة "يومًا بيوم"، وأرفق الممثل المخضرم مع رسالته صورة يظهر فيها الزوجان في غاية الهدوء والثقة، وكانا يضعان قبعة بيسبول.

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وتابع توم هانكس الذي يبدو أنه يواجه الأمر بهدوء وثقة، حيث كتب "هناك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للتغلب على هذا الأمر من خلال إتباع نصيحة الخبراء ورعاية أنفسنا وبعضنا البعض، أليس كذلك؟ ".

كما ناشد الممثل توم هانكس وزوجته من داخل غرفة عزلهما في المستشفى الأسترالي "غولد كوست" بعد اختبارهما إيجابياً للفيروس التاجي الجديد يوم الجمعة، بإتباع توصيات المتخصصين والأطباء للنجاة من هذا الفيروس لأنه "بالنسبة للبعض يمكن أن يتحول إلى مرض خطير للغاية" على حد قوله.

وقال الممثل في رسالته، "تذكر، على الرغم من الأحداث الجارية، لا أحد يبكي في لعبة البيسبول"، في إشارة إلى عبارة مقتبسة من فيلمه "دوري خاص بهم" A League of Their Own، الذي قدمه مع مغنية البوب مادونا في عام 1992.

كان نجم فيلم "كاست أواي"، 63 عامًا، والحاصل على جائزة الأوسكار، قد أكد يوم الخميس إصابته بالمرض الفيروسي المستجد، وذلك خلال رحلة عمل إلى أستراليا لتصوير العمل السينمائي الجديد الذي يتناول حياة ملك موسيقى الروك الأمريكي إلفيس بريسلي.