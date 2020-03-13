نانسي عجرم تُكذب محامية السوري محمد الموسى بهذه الطريقة غير المباشرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن صمتها إزاء الاتهام الصريح الذي وجهته المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني لأسرة القتيل السوري محمد الموسى، إلى زوجها فادي الهاشم بشأن هروبه من لبنان بعد فرض القاضي نقولا منصور قرارًا بمنعه من السفر.

وأوضحت نانسي عجرم بطريقتها الخاصة أن زوجها لم يهرب وأنا ما قالته محامية السوري محمد الموسى، ما هو إلا محض افتراء حيث ظهر فادي الهاشم برفقة نانسي عجرم خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدتها والذي أقيم في لبنان.

ونشرت نانسي عجرم صورة جمعتها بوالدتها وابنتيها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها في موقع "إنستغرام"، وكانت نانسي عجرم ترتدي في الصورة نفس الملابس التي ارتدها في الصورة التي نشرتها برفقة والداتها وهي تحتفل بعيد ميلادها والتي لا تزال موجودة عبر حسابها في موقع "تويتر".

وبهذه الصورة قدمت نانسي عجرم دليلًا واضحًا على عدم هروب زوجها من لبنان وأنه لا يزال متواجدًا فيها ويمارس حياته بصورة طبيعية ويشير أيضًا إلى احترامه قرار قاضي التحقيق الذي أمر بمنعه من السفر.

وكانت قد قالت المحامية السورية رهاب بيطار، في حديث لها بشأن الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنه خرق القانون بشأن قضية قتيل منزله واصفًة ما حدث بأنه منتهى الظلم.

Advertisements

وأكدت رهاب بيطار أن فادي الهاشم، غادر الأراضي اللبناني واتجه إلى إحدى الدول خارج البلاد رغم أنه تم منعه تمامًا من السفر بسبب قضية القتيل السوري محمد الموسى، موضحًة أن زوجة المرحوم محمد الموسى منعها القاضي من السفر وهي على الحدود اللبنانية.

وظهرت رهاب بيطار في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" قائلًة: "في مفاجأة غير سارة حبيت أوصلكن إياها وبالأحرى إنه منتهى الظلم، إنه معقول فادي الهاشم مسافر بره البلد بعد ما حطينا منع سفر عليه".

وأضافت قائلًة: "ومرته للمرحوم وإحنا على الحدود منعها القاضي من السفر، في أكتر من هيك مهزلة حبيت بس كل العالم يعرف هيك الموضوع".

وتأجلت جلسة التحقيق مع فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، في ملف قضية قتيل منزله السوري محمد الموسى الذي لقي مصرعه في العاشر من شهر يناير الماضي.

وأورد قانونيين معنيين بالقضية أن جلسة التحقيق التي كان مقررًا لها الثلاثاء 10 مارس الجاري قد تم تأجيلها، بسبب الأوضاع الصحية التي تشهدها لبنان حاليًا بشأن انتشار فيروس كورونا، حيث يأتي هذا في إطار تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.