اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك



""الخليج 365"" من بيروت: ظهر وجه جايدن إبن الفنانة ميريام فارس بلمحةٍ سريعة في الفيديو الطريف الذي نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" مرفقاً بوسم #خليك_بالبيت مؤكدة على التزامها التعليمات بعدم مغادرة المنزل.

حيث يظهر وهو يهاجمها من خلف الكنبة التي كانت تستلقي عليها ليرمي بجسمه فوق رأسها ووجهها ضاحكاً. الأمر الذي لاقى تفاعلاً سريعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصةً مع تعليقها الطريف بالعامية اللبنانية التي عبّرت فيه عن حالة اختناق بسبب استقراره على وجهها كاتبة: "عادي فطّسني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبن ميريام فارس يلاعبها في البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.