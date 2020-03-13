شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: الحبسة دى خلتنى أتلم أنا ومراتى وولادى واكتشفت إنهم لطاف قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحسه الساخر والكوميدى، علق الفنان الكوميدى هانى رمزى، على الأجواء التى يعيشها المصريون هذه الأيام، منذ الأمس، وحتى اليوم، بسبب العواصف والأمطار الشديدة، والعاصفة التى حذر خبراء الأرصاد منها.

الأجواء التي يعيشها المصريون حاليا، أجبرتهم على الالتزام بالمنازل، تنفيذا لنصائح وتعليمات الأرصد والمسئولين، خوفا على صحة وسلامة المواطنين.

هانى رمزى، قال عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، "على فكرة الحبسة الاجبارى دى خلتنى أتلم أنا ومراتى وولادى واكتشفت إنهم لطاف قوى".



هانى رمزي على فيس بوك

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كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اليوم سيشهد استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى، واستمرار غزارة الأمطار على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، تصل لحد السيول هناك.

وكشف شاهين، استمرار نشاط الرياح على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وتزيد إحساسنا بشدة برودة الطقس، لافتا إلى أنه بداية من غدا يبدأ تحسن نسبيا فى حالة الجو، ولكن مع استمرار فرص الأمطار بالجمهورية تكون من خفيفة لمتوسطة، وتهدأ نشاط الرياح، ومع بداية يوم الأحد تنتهى فرص الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية.