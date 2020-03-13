شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أمير كرارة فى كواليس "الاختيار" فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسابيع قليلة ويقبل علينا شهر رمضان، وهو أحد أهم المواسم الدرامية فى مصر والوطن العربى، ومن بين أهم المسلسلات التى ستعرض فى رمضان المقبل مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، والذى يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسى.

ونشر أمير كرارة صورة من كواليس المسلسل وعلق عليها "الاختيار رمضان 2020 سنرجى تامر مرسى"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وأكدوا أن المسلسل سيكون على رأس أولوياتهم فى المارثون الرمضانى المقبل.



أمير كرارة من مسلسل الاختيار

وكان صناع مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة قرروا تغيير الأحداث فى الحلقة الأخيرة، خاصة بعد تنفيذ حكم إعدام الإرهابى هشام عشماوى، وبالاتفاق مع مخرج العمل بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار سيتم تغيير الحلقة ويتم تخصيص مشهد للواقعة وحكم الإعدام للإرهابى ويجسده الفنان أحمد العوضى خلال الأحداث، ومن المقرر عرض المسلسل فى السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج سينرجى، يواصل بطل العمل كرارة التصوير فى منطقة التجمع الخامس لتصوير المشاهد الخارجية هناك.

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وحرص صناع المسلسل على تغيير بعض الأحداث مع التطورات التى حدثت لشخصية الإرهابى هشام العشماوى، وذلك تحقيقًا لمبدأ المصداقية أمام الجمهور، خاصة أن العمل يتناول أحد أبرز بطولات رجال القوات المسلحة.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابى هشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.