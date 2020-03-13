شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تدعو متابعيها للرجوع للمصافحة الهندية لتجنب انتقال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النجمة الهندية بيريانكا شوبرا جمهورها ومتابعيها إلى الابتعاد عن المصافحة بالأيدى لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا، مطالبة بالرجوع إلى المصافحة الهندية التقليدية، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر" فيديو لمجموعة صور لها تقوم بالمصافحة الهندية، معلقة عليها "الأمر كله يتعلق بـ(ناماستى) طريقة قديمة لكنها الأفضل لتحية الناس فى ظل ما يمر به العالم، يرجى من الجميع البقاء فى أمان".

وتعرضت النجمة الهندية للهجوم مؤخراً عندما رفضت مصافحة أحد جماهيرها خوفاً من فيروس كورونا، أثناء حضورها حفل مهرجان "هولى" فى الهند بصحبة زوجها المطرب الأمريكى نيك جوناس.

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وعانت بوليوود من إغلاق المسارح وتأجيل الأفلام وإلغاء جداول التصوير والمهرجانات، بسبب تفشى فيروس كورونا عالمياً، رغم عدم وجود أى حالات داخل الوسط الفنى الهندى حتى الآن.

وتجرى النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا، محادثات نهائية للانضمام للجزء الرابع من فيلم Matrix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، الجزء الجديد لم يستقر على اسمه إلى الان، يتم إخراج فيلم Warner Bros و Village Roadshow من قبل المخرجان المبدعان لانا واشوفسكي، ستنضم شوبرا إلى نجوم السلسة كينو ريفز، كاري آن موس، يحيى عبد المتين الثاني، ونيل باتريك هاريس، وغيرهم، وإلى الان لم تكشف أي تفاصيل حول الدور الذى ستلعبه شوبرا في السلسلة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

واستطاعت شوبرا صنع التاريخ كأول ممثلة هندية من أصل موسيقي تمثّل دور البطولة في سلسلة من شبكات فترة الذروة، وفازت بجائزة اختيار الشعب لهذا الدور في عام 2016، وقد ظهرت على غلاف مجلة TIME في عام 2016، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة، باعتبارها واحدة من "أكثر الناس نفوذا" في العالم، ومعترف بها باعتبارها واحدة من النساء أقوى من "Forbes".