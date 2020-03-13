شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تكبر تحلو.. جنيفر لوبيز بـ فيونكة قطة من كواليس برنامج مسابقة رقص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز على جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، والتى تبدو فيها أصغر سنًا من عمرها الحقيقى، وكأنها فتاة فى الثلاثينات من عمرها، ونشرت لوبيز صورها من كواليس برنامج المسابقات "world of dance"، وعلقت عليها: "استكشاف الأشياء لعالم الرقص".

وظهرت جنيفر لوبيز، بملابس كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوفر أبيض، فيما استكملت إطلالتها الشبابية بتسريحة شعر رائعة زينتها بـ"فيونكة قطة"، وهى تسريحة الشعر التى أظهرت نجمة البوب الأمريكية في سن أصغر من عمرها.





يشار إلى أن تساؤلًا كان قد انتشر فى فبراير الماضى، يقول هل تحرص النجمة العالمية جنيفر لوبيز على تناول المنشطات؟ وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبى وعشاقى النجمة الشهيرة البالغة من العمر 50 عامًا، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق فى الشائعات الخاصة بنجوم العالم نفى تمامًا ما تم تداوله وأكد أنه حقا ادعاء سخيف.

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وكشفت مدربة "لوبيز" الشخصية، دود روميرو، عن نظامها الغذائى الروتينى، وأكدت أن المغنية الشهيرة مكرسة وقتها لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى والعناية بجسمها، ولقد اكتسبت عضلاتها من خلال التدريبات الشاقة المنتظمة وليس بمساعدة المنشطات، حيث تقوم بعمل التمرينات الرياضية بشكل يومي، أيضًا تتبع نظام غذائى صحى يتكون من نسبة عالية من البروتين والأطعمة العضوية، وقالت مدربة "لوبيز"، لمجلة "O Magazine"، إنها تبتعد عن تناول الأطعمة المصنعة وتحصل على عناصرها الغذائية من مصادر كاملة، كما أشار إلى أنها لا تشرب الكافيين أو الكحول".

وأكدت أن استخدامها المنشطات غير صحيح تمامًا والتى يمكن أن يكون لها آثار جسدية ونفسية سلبية، وكانت قد بدأت الشائعة بنشر موقع "Woman’s Day" تقرير يؤكد أن جنيفر لوبيز تتناول البروتينات، وذلك من أجل مساعدتها فى بناء عضلاتها، وكان لافت جدًا شكل عضلاتها خلال مشاركتها فى الـ half time الخاص بـ super bowl نهاية الأسبوع الماضي، وأكد مصدر للموقع أن المحيطين بجنيفر لوبيز يتساءلون عما إذا كانت قد تناولت بعض المنشطات".