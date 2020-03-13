شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بروموهات وبوسترات لحكايات "إلا أنا" قبل بدء عرضه غداً على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ قناة dmc في عرض حلقات أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" بعنوان "بنات موسى" غداً السبت في تمام الساعة الـ 8 مساء، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج وإخراج محمد أسامة.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".



بطلات حكايات الا انا

وتتضمن قائمة المخرجين المشاركين في اخراج قصص العمل كلاً من أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.

وأعلن صناع المسلسل الأسماء النهائية لحكايات العمل الـ 6 وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع"، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض ويتم العمل حالياً على تصوير أول 3 حكايات من العمل بالتزامن مع انطلاق عرض الحكاية الأولى.

وأطلق القائمون على المسلسل الذى يسجل شراكة إنتاجية بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، العمليات الدعائية بطرح بوستر لكل بطلة واسم الحكاية الخاصة بها، إضافة إلى طرح برومو لكل حكاية، وذلك بعد طرح الأغنية الدعاية للعمل وتحمل اسم "هنعيش ونشوفف" بصوت لينا شاماميان.

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جميلة عوض



وفاء عامر



كندة علوش



اروى جودة



حنان مطاوع