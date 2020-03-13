شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم لمتابعيها: "ضلكن ببيوتكن الاحتياط واجب بهالمرحلة الصعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب انتشار فيروس كورونا بعدد من الدول العربية من بينهم لبنان، وجهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم نصيحة لمتابعيها بعدم الخروج من المنزل، وقالت عبر حسابها على "تويتر"، "بتمنى تكونوا بخير وين ما كنتم بالعالم، ضلكن ببيوتكن الاحتياط واجب بهالمرحلة الصعبة مسؤوليتنا كبيرة لنحمي بعض ونحمي حالنا".



نانسى عجرم

وكانت رهاب بيطار، محامية السورى محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، أعلنت أن تقرير الأطباء الشرعيين فى سوريا بشأن قتيل الفيلا، أمس الخميس، وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين.

وكتبت رهاب، عبر صفحتها على فيس بوك: "انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين مساء أمس وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين".

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وفى منشور آخر، علقت المحامية رهاب، على منع سفر أرملة الموسى، قائلة: "إن لم يكن منع سفر أرملة محمد الموسى مصدره قضائيا كما هو واضح، فالله يعيننا على بقية القضية المليانة ترللى".

وتأجلت جلسة المحاكمة التى كان من المقرر عقدها، صباح الثلاثاء الماضى، المتعلقة بقضية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بشأن قيامه بقتل الشاب محمد الموسى داخل منزله قبل شهرين تقريبا.

وقال المحامي أشرف الموسوى، أن جلسة التحقيق المقررة صباح الثلاثاىاء مؤجلة بسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة فيروس كورونا، وذلك بناء على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.