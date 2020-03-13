شكرا لقرائتكم خبر عن نور مع محمد رمضان بكواليس "البرنس": انتظرونا فى رمضان 2020.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نور متابعيها بصورة جديدة مع النجم محمد رمضان بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "البرنس"، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق :" انتظرونا فى رمضان 2020 فى مسلسل البرنس"، والذى ينافس به النجم محمد رمضان فى السباق الرمضانى المقبل.

وتعود نور لدراما رمضان بعد غيابها العام الماضى إذ كان آخر عمل لها فى رمضان ما قبل الماضى وهو مسلسل "رحيم " مع النجم ياسر جلال.

مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.

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ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وأعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم.

وقدم محمد سامى آخر أعماله فى الدراما مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد السقا كلا من محمد ممدوح، انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.