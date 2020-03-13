شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم بالجردل والممسحة: مفيش نقطة مية هتخش طول مانا عايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه بصورة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، يظهر به خلال مواجهته لمياه الأمطار الكثيفة، حيث ظهر فى الصورة داخل شرفة منزله، وهو يحمل جردل وممسكا بممسحة وشمسية، وعلق ساخرا :" مفيش نقطة مية هتخش طول مانا عايش".

ومن ناحية أخرى كشفت إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية استمرار ذروة موجة الطقس السيئ وعدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى نهاية اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد لأمطار شديدة الغزارة رعدية أحيانا ورياح مثيرة للرمال والأتربة .



احمد حاتم على انستجرام

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه مع الساعات الأولى من غد السبت متوقع أن تقل حدة الأمطار ونشاط الرياح .

وأضافت وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع بداية بعد ظهر غدا السبت أن تنتهى فرص الأمطار ونشاط الرياح ويبدأ تحسن نسبى وتدريجى فى حالة الجو.

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يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت ، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن أمس الخميس وحتى غد السبت.

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.