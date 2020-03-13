شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قتيل فيلا نانسى عجرم : نتيجة تقرير الطب الشرعى خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رهاب بيطار، محامية السورى محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، أن تقرير الأطباء الشرعيين فى سوريا بشأن قتيل الفيلا، أمس الخميس، وسوف تعلن النتيجة خلال اليومين القادمين.

وكتبت رهاب، عبر صفحتها على فيسبوك : "انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين مساء أمس وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين".



رهاب بيطار

‏⁧‫وفى منشور آخر، علقت المحامية رهاب، على منع سفر أرملة الموسى، قائلة: "إن لم يكن منع سفر أرملة محمد الموسى مصدره قضائيا كما هو واضح، فالله يعيننا على بقية القضية المليانة ترللى".

وتأجلت جلسة المحاكمة التى كان من المقرر عقدها، صباح الثلاثاء الماضى، المتعلقة بقضية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بشأن قيامه بقتل الشاب محمد الموسى داخل منزله قبل شهرين تقريبا.

وقال المحامي أشرف الموسوى، أن جلسة التحقيق المقررة صباح اليوم مؤجلة بسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة فيروس كورونا، وذلك بناء على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

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وأوضح أنه من الطبيعي أن تحدد جلسة قادمة لاستكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وإجراء ما يراه مناسبا لختم التحقيق.

وأعلنت رهاب البيطار، محامية محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، عن دفن جثمانه، بعد أزمات أكثرمن شهرين واجهها الجثمان كان أخرها نقله إلى سوريا واستخراج شهادة الوفاة.

ووصل جثمان محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد شهرين من وقوع الحادث، بعد عدة أزمات، بينما بكيت والدته بعد رؤيتها الجثمان الذى كان فى حالة تعفن، وفقا لحديث المحامية رهاب بيطار.