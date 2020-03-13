شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار وسوء الجو يجبران صناع "حكايات بنات 4" على توقف التصوير لحين استقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على مسلسل "حكايات بنات 4" بطولة كل من ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال، توقف التصوير لحين استقرار الأحوال الجوية، خاصة أن البلاد تعرضت فجر اليوم الخميس لعواصف رمليه وأمطار وسيول حجبت الرؤية في أغلب المناطق، مما جعل فريق العمل لم يتمكن من الاتجاه لأماكن التصوير التي حددتها شركة الإنتاج، ومن المقرر أن يعود فريق المسلسل للتصوير يوم الأحد المقبل.

وفى سياق متصل، انتهى المخرج مصطفى أبو سيف من تصوير نصف مشاهد مسلسل "حكايات بنات" في جزئه الرابع، المقرر عرضه بدءا من يوم 21 مارس الجارى على شاشة قناة ON ، يشرف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام، حيث انطلق تصوير العمل يوم 29 ديسمبر الماضى ، ويشارك من الشباب كل من، حازم إيهاب، محمد يسرى، كريم العمرى، أحمد كرارة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف .

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الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزئيين الجديدين من لعرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحاً جيداً مع الجمهور.

وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوى ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.