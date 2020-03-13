الليلة.. مصطفى قمر وإيمي سمير غانم ضيوف برنامج سهرانين

يحل مساء اليوم، الجمعة، كل من المطرب مصطفى قمر والفنانة إيمي سمير غانم، ضيوف الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين" الذي يقدِّمه الفنان أمير كرارة، ويذاع عبر شبكة قناة on e .
ومن المقرر أن يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، كما تتحدث إيمي عن نفسها كزوجة وفنانة، وموقفها من العديد من الأحداث.
ويكشف مصطفى قمر، كواليس علاقته بأبنائه، وحبهم للفن، فضلًا عن حبه للغناء وكواليس عمله مع العديد من نجوم الفن.
الجدير بالذكر أنه يذاع برنامج "سهرانين" الذي يقدَّمه الفنان أمير كرارة مساء يوم الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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