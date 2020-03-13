بالفيديو.. أدهم محمد يطرح ثالث إصدراته الفنية "كان الوداع"

طرح المطرب الشاب أدهم محمد ثالث أعماله الخاصة، أغنية جديدة بعنوان كان الوداع، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. أغنية كان الوداع غناء أدهم محمد، كلمات محمد العداوي، توزيع علاء النجار، وجرافيك أحمد أبو العطا.
وأدهم محمد شاب في أوائل العشرينيات من عمره، ابن مدينة بسيون التابعة لمحافظة الغربية، والطالب بمعهد العلوم الإدارية بالأسكندرية، غزا السوشيال ميديا المحلية فجأة بصوته العزب الدافئ، بأغنية "واحشني صوتك" كلمات صديقه محمد العداوي وتوزيع علاء النجار.
واكتشف الشاب أدهم محمد موهبته وهو في العاشرة،
وأغنية كان الوداع هي ثالث إصدارات أدهم محمد، بعد إطلاقه أغنية واحشني صوتك، وأغنية "حدوته ما تتقالش" التي شاركه فيها مطرب الراب محمد نصر صاحب الكلمات.
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