خاص الفن- ماغي بو غصن عاشت لحظات صعبة وتطمئن محبيها عبر الفن

ميرنا وليد - بيروت - طمأنت الممثلة ​ماغي بو غصن​ محبيها بعد ان تواصلنا معها بأنها بطريقها الى بيروت حاليا بعد أن عادت ليلة أمس الى دبي بسبب الاوضاع السيئة للطيران مشيرة الى انها عاشت لحظات صعبة جدا وسيئة لا تحسد عليها في الطائرة اثناء هبوب العاصفة القوية الأمر الذي حال دون هبوط الطائرة الى بيروت.

وكان قد نجح الإعلامي مصطفى الآغا بجمع فنانين تجمعهما صفات مشتركة، وهي قربهما من الجمهور وعفويتهما وتواضعهما، وهما ماغي بو غصن وناصيف زيتون، اللذان أطلا في حلقة من أجمل الحلقات من برنامج "صدى الملاعب"، فوصلت الأجواء الجميلة التي كانت تسود بالستوديو الى الشاشة والناس.

تأثرت ماغي في التقرير، الذي يتحدث عن مسيرتها المليئة بالنجاحات والخيبات، في الوقت نفسه.

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