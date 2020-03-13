مساعدة أمبر هيرد تفضحها وهذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - تواجه النجمة ​أمبر هيرد​ أزمة جديدة، إثر معلومات كشفتها مساعدتها السابقة ​كيت جايمس​، التي قالت إن هيرد كانت تسيء معاملتها.

وأضافت جايمس في حديث إلى موقع ​The Blast​: "كانت أمبر تعيش علاقة عاطفية مع ​جوني ديب​ حين بدأت العمل لديها، كانت تقول إنها تخرج مع من تصفه بذلك الرجل العجوز من دون أن تذكر اسمه وكانت تتحدث عنه بطريقة مسيئة. وبعد هذا أبلغتني أنه الممثل. ورأيت أنه لطيف وهادئ بل خجول. وهو ما ظهر في لقائي الأول به".

وتابعت أنها "عملت لديها لمدة 3 سنوات، وكانت تعاملها بطريقة عدوانية على المستويين الجسدي والكلامي، وتدخل في نوبة غضب شديد ولم يكن بإمكان أي شخص أن يتحدث إليها في هذه الحالة. وحتى إن أردت لفت نظرها إلى أمر ما كنت أعرف أنها لن تستمتع إلي... وكانت تلومني في حال حدث أي خطأ".